Franse studie toont aan: tot 30 procent meer kans op besmetting als je schoolgaande kinderen hebt

Wat zijn de risicovolle plaatsen als het om de verspreiding van het coronavirus gaat? Een cruciale vraag nu we nog steeds worstelen met de pandemie. Het Parijse Pasteur Instituut voerde daarom tussen 23 mei en 13 augustus 2021 een reeks studies uit die een antwoord moeten bieden. In totaal volgden de onderzoekers meer dan 12.000 positieve gevallen en 5.000 controlepersonen.

Elk van hen werd gevraagd een vragenlijst in te vullen, om aan te geven waar zij aan het virus waren blootgesteld. Volgens de verzamelde gegevens is het niet verrassend dat in bars, nachtclubs en tijdens privéfeesten het grootste aantal besmette gevallen werd geregistreerd. Volgens de studie heeft iemand onder de 40 jaar die naar een bar is geweest 90 procent meer kans om besmet te geraken, een cijfer dat stijgt tot 350 procent voor een privéfeestje.

Daarnaast zou je op het vliegtuig 70 procent meer kans hebben om besmet te raken. Maar dit risico moet volgens de onderzoekers wel gerelativeerd worden omdat de persoon de besmetting ook op reis zelf zou kunnen opgelopen hebben. Voor treinen en auto’s is het risico 30 procent hoger en voor de metro is het 20 procent.

Schoolgaande jeugd

Volgens het Pasteur Instituut zou het bezoeken van winkels, culturele plaatsen zoals theaters of bioscopen en kapsalons geen bijzondere risico’s met zich brengen. Ook de terrassen in de zomer en restaurants met voldoende ventilatie zijn geen groot probleem. Maar het koudere weer zou daar wel voor moeilijkheden kunnen zorgen doordat klanten dan lange tijd binnen zouden doorbrengen.

Daarnaast zou de studie ook aantonen dat er een verhoogd risico is voor huishoudens met schoolgaande jeugd. Als er ten minste één schoolkind in je huishouden zit, neemt de kans dat de 40-plussers in huis Covid-19 krijgen met 30 procent toe. Dit percentage stijgt nog verder wanneer het kind naar de lagere school gaat en bereikt 90 procent voor kinderen onder de 3 jaar.

In Frankrijk, maar ook in ons land, wordt er momenteel enkel gevaccineerd vanaf de leeftijd van 12 jaar. Maar het Europees Geneesmiddelenagentschap gaf deze week groen licht voor het Pfizer/BioNtech-vaccin vanaf vijf jaar. De Europese Commissie moet nu wel nog een finale beslissing nemen, maar dat wordt als een formaliteit beschouwd. Daarna moet de vaccinatie van zulke jonge kinderen ook in ons land nog goedgekeurd worden.

(sgg)