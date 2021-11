Dokter Gents ziekenhuis die verdacht wordt van onwettelijke euthanasie op 91-jarige niet langer geschorst

De geviseerde arts werd zaterdag opgepakt op vraag van het parket Oost-Vlaanderen, en werd een weekend lang van zijn vrijheid beloofd. De dokter moest uitleg geven over de euthanasie op een 91-jarige man, een dag eerder in Jan Palfijn. Dat gebeurde mogelijk niet volgens de regels van de euthanasiewet.

De dokter werd zondagavond door de onderzoeksrechter opnieuw vrijgelaten, maar het parket onderzoekt verder de omstandigheden. Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge kan de arts niets ten laste worden gelegd. “De euthanasie was de wil van de patiënt én van zijn familie, en het gebeurde in overeenstemming met de euthanasiewet”, zegt Walter Van Steenbrugge.

Kortgeding opstarten

De directie van het ziekenhuis nam wel de beslissing om de betrokken arts voor onbepaalde duur te schorsen. Onbegrijpelijk vond zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. “Zonder mijn cliënt te horen werd hij geschorst. De man heeft een lange staat van dienst en een vlekkeloze reputatie. De helft van de artsen in het ziekenhuis ging maandag actie voeren omdat ze het hiermee oneens waren.”

Van Steenbrugge dreigde daarop om de schorsing in kortgeding aan te vechten. Jan Palfijn kreeg een ultimatum opgelegd. Tegen vrijdagmiddag moest de schorsing ingetrokken worden of er volgde een juridische procedure. De raad van bestuur kwam vrijdagochtend samen en boog zich over de kwestie. Daar werd beslist om de schorsing op te heffen. De arts mag dus opnieuw aan het werk.