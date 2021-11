Jongetje (11) loopt op krukken nadat 13-jarigen hem dwingen op vuurwerkbom te staan

Een 11-jarige jongen is woensdagmiddag in Nederland gewond geraakt aan zijn voet, nadat hij door oudere jongens werd aangespoord om op zwaar vuurwerk te gaan staan. De politie heeft zelf foto’s vrijgegeven van de verwondingen. Binnenkort is het eindejaar en dan raken in Nederland ieder jaar tientallen mensen gewond door vuurwerk.