Zijn deze maatregelen voldoende om vierde golf onder controle te krijgen? Dit zeggen de experts

Gaan de nieuwe maatregelen voldoende zijn om het virus te stoppen en om de feestdagen te redden? Dat is de vraag van één miljoen. Dit is wat de experts er van denken.

Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) heeft goede hoop dat de aangekondigde maatregelen voldoende zullen zijn om de coronacurve om te buigen, maar dan moeten er wel afdoende maatregelen genomen worden in het onderwijs.

“De maatregelen in het onderwijs worden dit weekend nog besproken door de ministers van de verschillende gemeenschappen. Maandag moet er uitsluitsel komen. Het wordt belangrijk om doortastend op te treden in het onderwijs, daar dwaalt het virus nu heel sterk rond. Ik denk zowel aan mondmaskers, ventilatie, testen als vaccineren en groepen niet meer mengen.”

Molenberghs gelooft verder dat het sluiten van het nachtleven en het beperkter openhouden van de horeca “geen fijne, maar wel nodige” beslissingen zijn. Dat mensen nu niet privé meer gaan samenkomen, kan wel zijn, maar is een minder groot probleem, zegt hij.

“Het is afwachten of de nieuwe maatregelen zullen volstaan om de druk op de ziekenhuizen te verlichten”, zegt hoofdarts Frank Vermassen van het UZ Gent. Hij heeft het over een evenwichtig pakket aan maatregelen. “Of het voldoende zal zijn? Wie zal het zeggen”, zegt de hoofdarts na afloop van het Overlegcomité.

Zijn collega, intensivist Geert Meyfroidt van UZ Leuven, zegt dat de komende weken nog een onzekere periode zal worden voor iedereen.

“Ik ben hierin geen expert, ik zou niet kunnen zeggen wat bijvoorbeeld het effect van een vervroegd sluitingsuur in de horeca op menselijk gedrag en op de verspreiding van het virus zal zijn.”

De intensivist vindt het wel belangrijk te vermelden dat het virus alle sectoren van de samenleving treft. “We zitten er allemaal mee. Het is niet alleen een gezondheidscrisis, het is een crisis van iedereen. Binnen in de zorg is het moeilijk, maar er buiten ook, en ook die andere getroffen sectoren verdienen ondersteuning en respect.”

Zonder de hoge vaccinatiegraad zou deze vierde golf er wellicht helemaal anders hebben uitgezien, voegt Meyfroidt nog toe.

VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey heeft het over “de maatregelen van de laatste kans.” Als ze niet rigoureus nageleefd worden, stevenen we af op een nieuwe lockdown, zegt hij.

Professor Devroey toonde zich na het vorige Overlegcomité, op 17 november, teleurgesteld over de maatregelen die toen genomen werden. Die kwamen volgens hem te laat en waren ontoereikend. In de aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag pleitte hij dan ook voor strengere maatregelen. Die zijn er nu ook gekomen.

“We merken dat de variant van het virus die in zuidelijk Afrika is opgedoken zich heel snel verspreidt, sneller dan de deltavariant”, zegt professor Devroey. “Het is nog niet duidelijk of die de patiënten ook zieker maakt, maar het is in ieder geval wel opletten geblazen.”

