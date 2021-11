Verpleegster Tamara Nuijts veroordeeld tot 20 jaar opsluiting voor moord op 6-jarig zoontje

In het Tongerse hof van assisen is de 38-jarige thuisverpleegster Tamara Nuijts voor de moord op haar zesjarige zoontje Ryan vrijdag veroordeeld tot 20 jaar opsluiting. Op 26 december 2018 had ze haar zoontje door verstikking om het leven gebracht door een sjaal rond zijn hals dicht te snoeren. De feiten speelden zich af in haar appartement aan de Millenstraat in Bree.

Haar ex-partner Stefan deed de akelige ontdekking, toen die van Tamara’s moeder het ongeruste telefoontje kreeg dat haar dochter niet op sms’en reageerde. In de badkamer trof Stefan zijn levenloos zoontje in bad aan.

Zijn depressieve ex lag evenwijdig langs het bad. Ze had meerdere zelfmoordpogingen ondernomen door onder meer in haar polsen en hals te snijden. Uiteindelijk bleken haar verwondingen niet levensbedreigend.

Substituut procureur-generaal Bruno Coppin had een celstraf van 20 jaar gevorderd omdat hij haar moeilijke jeugd, haar karakter en haar levensloop als verzachtende omstandigheden wilde aannemen.

LEES OOK. Moeder van Ryan (6) op proces kindermoord: “Er is niks wat goed praat wat ik gedaan heb” (+)

Die verzachtende omstandigheden zijn ook door jury en hof weerhouden.

Na vijf uur keerde de jury terug in de zittingszaal en begon voorzitter Kristof Swennen het arrest voor te lezen. “De bewezen verklaarde feiten zijn bijzonder zwaarwichtig. Tamara heeft op erg agressieve wijze haar zoontje vermoord dat pas aan het begin van zijn leven stond. Zij heeft gehandeld zonder het slachtoffer enige kans op verweer te geven. Ze is vertrokken vanuit het volstrekt verkeerde uitgangspunt dat haar problematisch wereldbeeld ook voor haar zoon zou opgaan. Vanuit de persoon Tamara Nuijts zijn er evenwel verzachtende omstandigheden, die aangenomen kunnen worden. Hierbij moet worden rekening gehouden met haar traumatische jeugd die de persoonlijkheid van beschuldigde negatief heeft beïnvloed. Ze heeft een persoonlijkheid met borderline en narcistische kenmerken. Er is sprake van emotionele en sociale vervreemding. Ze is prikkelbaar en voelt zich versneld afgewezen. Dat zijn elementen die een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de feiten,” aldus voorzitter Kristof Swennen.

Vervolgens werd het feit aangehaald dat Tamara Nuijts in haar levensloop vanuit een beperkt vertrekpunt met grote inspanningen toch nog een positieve wending aan haar professionele loopbaan heeft gegeven.

Tot slot werd ook rekening gehouden met het blanco strafregister van de thuisverpleegster. De assisenvoorzitter bedankte uitdrukkelijk de burgerlijke partijen voor hun serene houding. Na de uitspraak barstten de burgerlijke partijen in tranen uit.