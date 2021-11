AC Milan verlengt contract trainer Stefano Pioli

Pioli legt vaderlijk de arm om Alexis Saelemaekers. Milan is tevreden over zijn coach en wil langer met hem doorgaan. — © AFP

Pioli staat sinds oktober 2019 aan het roer bij Milan. Hij tekende toen voor twee jaar. Sinds zijn aanstelling won Milan 59 keer, speelde het 27 keer gelijk en leed het 20 nederlagen. Vorig seizoen werd Milan tweede in de Serie A, na stadsgenoot Inter. Nu deelt het de leiding met Napels. Na dertien speeldagen hebben beide clubs 32 punten. In de Champions League boekte AC Milaan deze week een eerste zege, 0-1 bij Atletico Madrid. Desondanks moet het nog het al geplaatste Liverpool en Porto voor zich dulden in groep B.

“Ik ben heel blij dat we doorgaan op de weg die we ruim een jaar geleden zijn ingeslagen en wil de club daarvoor bedanken”, vertelt Pioli op de clubwebsite. “Ik ben heel trots op het werk dat we al geleverd hebben. De relatie met de clubleiding en de spelers is uitmuntend. Onze supporters zijn ook top. Ik wil hen een ploeg schenken die ieder seizoen met de besten meedoet.” (belga)