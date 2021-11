Italië of Portugal mist zeker het WK: dit zijn de drie poules richting Qatar 2022

Terwijl de Rode Duivels al geplaatst zijn voor het WK voetbal in Qatar, moeten twaalf Europese landen nog aan de bak in de play-offs. De twaalf landen die in aanmerking komen, kennen hun eerste tegenstanders. In de volgende ronde zit een clash tussen Portugal en Italië eraan te komen, een van de twee landen mist dus al zeker het WK in Qatar.