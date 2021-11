Een late overwinning voor ‘nonkel Jules’: hoe een oer-Vlaamse voetbalclub straks in heel Argentinië te zien zal zijn

Duizenden fans in extase. Een bomvol stadion dat ontploft door de promotie naar een hogere klasse. Taferelen zoals ze vaker te zien zijn in Argentijnse voetbalstadions? Niet echt: wie naar de geel-zwarte vlaggen van de feestende club kijkt, leest ‘Flandria’, ziet de Vlaamse Leeuw en kan hier en daar ook de beeltenis van don Julio Steverlynck ontwaren, dit weekend exact 46 jaar overleden. “Zelfs koning Boudewijn ging op bezoek bij nonkel Jules in Argentinië.”