Thanksgiving een feest? Voor de laatste nakomelingen van deze stam is het een dag van rouw

Nog het hele weekend vieren de Amerikanen Thanksgiving. Het is een speciale editie, want volgens de overlevering vond vierhonderd jaar geleden het eerste feest plaats aan Cape Cod. De geboorte van de natie, vrijheid en tolerantie van Amerika wordt op die manier elk jaar in de verf gezet. Dat is toch wat alle Amerikanen geloven. Maar volgens de Wampanoag is dat van begin tot eind een mythe. Veel reden om te vieren hebben zij niet.