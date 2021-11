Jong meisje verkracht in uitgaansbuurt Westmalle: overleg tussen gemeente, buurt, uitbaters danscafés en politie

Het uitgaansleven in Westmalle werd vorige vrijdag 19 november opgeschrikt door de verkrachting van een jong meisje in de wijk De Schaggelen. Volgende maandag is er een overleg tussen de uitbaters van danscafés ’t Hofke en The Missing Link, de gemeente, de politie en buurtbewoners. Die laatsten zeggen dat het de voorbije weekends de spuigaten uitliep in Westmalle. Door de nieuwe sluiting van het nachtleven, is er nu sowieso een afkoelingsperiode. “Wij willen natuurlijk ook dat die dader zo snel mogelijk wordt gevat”, reageert Davy Verbaeten van The Missing Link, die vrijdag nog een laatste keer open doet met Covid Safe Ticket en mondmaskers.

Het was raadslid Kris Mintjens (partij OostWest) die in het vragenkwartiertje burgemeester Harry Hendrickx (DBM) opriep om de klachten van de omwonenden aan de Antwerpsesteenweg en de buurt van De Schaggelen absoluut serieus te nemen. “Want als het zo doorgaat vallen er vroeg of laat doden, en dat komt dan door de laksheid van het bestuur”, zei hij scherp. “De buurtbewoners hebben de indruk dat alles wordt geminimaliseerd, terwijl de situatie uit de hand loopt.”

In de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 november werd Mintjens opgeroepen om bij zijn hoogbejaarde moeder op de Antwerpsesteenweg te blijven slapen omdat ze zich niet zo goed voelde. “Toen ik rond drie uur ’s nachts aankwam stond er een ambulance aan The Missing Link. Een meisje moest blijkbaar onder invloed worden afgevoerd. Een ander jong meisje werd diezelfde nacht in De Schaggelen verkracht. U begrijpt dat zulke ernstige gebeurtenissen een buurt helemaal op stelten zetten. Ik ben zelf ’s nachts twee keer moeten opstaan door tumult op straat. ’s Morgens lag er glas en braaksel op de parking en stoep.”

Door omstandigheden bleef Mintjens’ zoon de volgende nacht ook bij zijn grootmoeder slapen. “Dat is hier niet meer te doen in ’t dorp, zei hij mij de volgende dag. Ook hij was meermaals gewekt door tumult. En dan te zeggen dat we in de achterste kamer slapen.”

Zedenfeiten

Omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt, kon burgemeester Harry Hendrickx (DBM) over de zedenfeiten niets kwijt. De politiezone Voorkempen verwijst door naar het parket. Daar kregen we nog geen reactie. Het zou naar verluidt om een 16-jarig meisje gaan.

“We hebben onze camerabeelden ter beschikking gesteld voor het onderzoek. Wij willen hier ook niet zo’n mannen in onze zaak en hopen voor iedereen dat de dader snel gevat wordt”, reageert Davy Verbaeten, samen met zijn vader Danny zaakvoerder van The Missing Link. Voor alle duidelijkheid: de feiten speelden zich niet in The Link af maar in de achtergelegen wijk. Ook hier zouden er camerabeelden vanop de straat zijn gemaakt.

Kris Mintjens benadrukt dat hij absoluut niets tegen de horeca of dancings heeft. “Integendeel, ik zou liever hebben dat mijn kleinkinderen die nu prille tieners zijn binnen enkele jaren ook lokaal in Malle kunnen uitgaan. Dat kan, zolang de ordehandhaving gewaarborgd blijft. En daar wringt het schoentje hier in Westmalle.”

Overleg

Maandag is er overleg gepland. Raadslid Mintjens wou weten waarom slechts twee buurtbewoners hiervoor uitgenodigd zijn. “Om het coronaproof te houden”, legt burgemeester Hendrickx uit, die zei dat de gemeente de feiten ook zeer ernstig neemt. “Het zijn twee representatieve vertegenwoordigers van de buurt. Ook vanuit de gemeente en politie is er slechts een beperkte afvaardiging aanwezig.”

Ook de uitbaters van ’t Hofke en The Missing Link zullen aanwezig zijn. “Wij hebben al iemand aan de ingang staan die controleert of niemand glas mee naar buiten neemt. De flessen op straat zijn eerder van de nachtwinkel, of van mensen die ze van thuis meebrengen”, zegt Davy Verbaeten. Hij heeft niet de indruk dat jongeren luidruchtiger zijn of dat er meer drugsgebruik is dan vroeger, zoals werd geopperd donderdag.

Ook in de gemeenteraad dinsdag in Zoersel kwam het probleem van Sloth Juice of synthetische cannabis in het Mals uitgaansleven ter sprake. “Wij merken daar binnen niets van”, zegt Verbaeten. “Integendeel, ik had vroeger vaker het gevoel dat ik binnen iemand opmerkte die precies gebruikt had. Nu zie ik dat minder. Wij vinden hier ook weinig in de zaak. Ik moet wel opmerken dat het vorige vrijdag énorm énorm druk was. Om half drie ’s nachts stonden ze nog aan te schuiven om binnen te kunnen. Het was de laatste nacht dat er zonder mondmaskers kon gefeest worden. De invoering van nieuwe coronamaatregelen zorgt er altijd voor dat het op de laatste dag voor de beperking een overrompeling is. Daarnaast moet je rekenen dat er de jongste jaren in onze regio veel danscafés de deuren sloten, er minder fuiven zijn en het uitgaansleven zo op enkele plaatsen geconcentreerd wordt.”

’t Hofke. — © kma

The Missing Link. — © Mia Uydens

Door het stilleggen van het nachtleven voor ten minste drie weken, zal er sowieso nu een afkoelingsperiode zijn. The Missing Link zou normaal vanaf dit weekend met sneltests beginnen werken. “We hebben een paar duizend tests aangekocht. Normaal zouden we vanaf 21.45u beginnen testen, een kwartier voor ons gebruikelijk openingsuur. Maar net als onze collega’s gaan we nu voor de laatste avond gewoon met Covid Safe Ticket en mondmasker open, van 22u tot 6u ’s morgens. Het is enorm frustrerend. Die tests hebben ons een smak gekost. Hopelijk zijn ze tegen de heropening nog niet vervallen.”

Over de compensaties voor gedwongen sluiting kan Davy kort zijn. “Vorige keer dekten die onze vaste kosten niet eens.”

Daarbovenop komt dan nog de miserie rond de overlast. “Wij zijn zelf vragende partij voor een oplossing en goed nabuurschap. Iedereen zal wat water bij zijn wijn moeten doen. Wij hebben zelf enkele jaren geleden al geïnvesteerd in camerabewaking.”

Járen geleden moest er al eens tijdelijk een sluitingsuur worden ingevoerd in Westmalle. “Dat was van ver voor mijn tijd. Maar hopelijk keert dat niet terug want toen hebben alle zaken hier zwarte sneeuw gezien”, zegt Davy Verbaeten. “Al kan het natuurlijk niet erger dan de toestand van vandaag met alle coronamaatregelen.”

In augustus 2023 is het sowieso gedaan met ’t Hofke en The Missing Link, want dan worden beide iconen van het Westmals uitgaansleven afgebroken voor appartementen.