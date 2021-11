John van ‘t Schip stopt als bondscoach Griekenland

John van ‘t Schip (centraal) in actie op training voor de oefeninterland tegen België in juni van dit jaar. — © BELGA

John van ‘t Schip stopt na dit jaar als bondscoach van de nationale voetbalploeg van Griekenland. De 57-jarige trainer heeft beslist zijn aflopende contract niet te verlengen. “Er liepen gesprekken om door te gaan, maar de Griekse bond nam zoveel tijd om te beslissen dat ik voelde dat het tijd was om verder te gaan”, liet de Nederlander weten op zijn Instagram-account.

Van ‘t Schip wist zich met Griekenland niet te kwalificeren voor het WK van volgend jaar. De Grieken werden derde in hun poule, achter Spanje en Zweden. Van ‘t Schip trad in de zomer van 2019 in dienst van de Griekse voetbalbond.

In de aanloop van het EK oefenden de Rode Duivels tegen het Griekenland van John van ‘t Schip. Het werd in Brussel 1-1.