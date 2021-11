VS

De naam Jimmy Donaldson zegt u vast niets, MrBeast mogelijk wel. De 23-jarige Amerikaan is goed voor een slordige 135 miljoen abonnees op Youtube. Voor zijn laatste exploot bouwde hij spelletjes na uit het razendpopulaire ‘Squid game’ en liet hij 456 deelnemers strijden om 456.000 dollar. Amper 24 uur later is de video al 54 miljoen keer bekeken. Maar goed ook: de set alleen al kostte 1,7 miljoen dollar.