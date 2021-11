Knotsgekke dribbelbeweging van Alexis Saelemaekers in Champions League gaat viraal

Milan boekte woensdagavond eindelijk overwinning nummer één in de groepsfase van de Champions League: 0-1 bij Atlético Madrid. In het slot van de partij pakte Alexis Saelemaekers (90 minuten op het veld) uit met een doldwaze dribbel. Eentje die snel rondging op sociale media en zelfs twee dagen later nog door verschillende accounts getweet werd.