Nederland gaat helemaal op slot, politie vreest nieuwe rellen

Ook in Nederland heeft de regering vrijdag nieuwe maatregelen afgekondigd en die zijn nog een pak strenger dan bij ons. Vanaf zondag gaat het land voor de komende drie weken in avondlockdown. Tussen 17 uur en 5 uur ’s ochtends kan je bijna nergens nog terecht. De politie is vrijdag massaal aanwezig in de steden waar rellen worden gevreesd.