Geen bos- of boerderijklassen, scholen mogen zelf voor afstandsonderwijs kiezen

Buitenschoolse activiteiten met overnachting worden geschrapt, klasgroepen mogen niet samenkomen in refters en studiezalen en de quarantaineregels worden opnieuw strenger. Dat is vrijdag beslist na overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijskoepels en de vakbonden. Er worden ook extra middelen vrijgemaakt.

Tot 15 december moeten scholen hun meerdaagse buitenschoolse uitstappen schrappen. Dat is beslist na overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de vakbonden. Maar scholen gaan niet dicht.

“Onze doelstelling blijft: scholen maximaal mogelijk openhouden, met zo min mogelijk beperkingen. Er komt geen algemeen opgelegd afstandsonderwijs of een veralgemeende afkoelingsweek. Scholen kunnen wel altijd zelf beslissen om strengere maatregelen te nemen op basis van de lokale situatie, bijvoorbeeld via hybride onderwijs of het tijdelijk sluiten van een klas”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De scholen krijgen een budget van 11 miljoen euro voor het aanschaffen van bijkomende CO2-meters. En 6,5 miljoen euro voor de aankoop van zelftesten

Het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes wordt wel maximaal vermeden. Het gaat dan over studie, refters, …

Oudercontacten, personeelsvergaderingen, bijscholingen, … kunnen volgens Weyts alleen digitaal

Sinterklaas- en andere feesten met externen kunnen helaas niet voorlopig.

Verder wordt het test- en quarantainebeleid opnieuw aangepast. “Een klas moet nu in quarantaine vanaf het moment dat er binnen een week binnen een klas drie besmettingen vastgesteld worden, tot nu toe was dat bij vier besmettingen.”