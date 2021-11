Hoe Marceau het leven van zijn broer redde door geboren te worden: “Reddende engel”

César Grandjean wordt in maart 8 jaar en is kerngezond. Met dank aan zijn broertje Marceau (2). Marceau is wat men noemt een savior baby, verwekt in de fertiliteitsafdeling van het UZ Brussel om via de stamcellen in het bloed van zijn navelstreng het leven van zijn grote broer te redden. “Marceau is écht de reddende engel van César en bij uitbreiding van ons gezin”, zeggen zijn ouders Charlotte en Olivier.