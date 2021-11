Nieuwe variant heet ‘omicron’ en is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ‘verontrustend’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe coronavariant B.1.1.529 de naam ‘omicron’ (Engels, of ‘omikron’ in het Nederlands) gegeven en die ingeschaald als een “variant of concern”, een verontrustende coronavariant. Dat heeft de VN-organisatie vrijdag bekendgemaakt, na expertenoverleg.

“De variant B.1.1.529 is voor het eerst aan de WHO gesignaleerd door Zuid-Afrika op 24 november 2021”, aldus de expertengroep die van de WHO de opdracht kreeg om de evolutie van COVID-19 op te volgen. “Deze variant heeft een groot aantal mutaties, waarvan enkele verontrustende.”

Volgens de experten suggereren eerste bewijzen dat er een hoger risico bestaat op herbesmetting, vergeleken met andere zorgwekkende varianten. De deltavariant veroorzaakte eerder al een besmettingsgolf in onder meer Europa.

De nieuwe variant is goed op te sporen met de huidige PCR-testen en er wordt verder onderzoek naar gedaan. De WHO vraagt landen daaraan bij te dragen, onder andere door snel nieuwe uitbraken met de nieuwe variant te melden. De organisatie roept burgers op zich aan al beproefde coronamaatregelen te houden, zoals regelmatig handenwassen, voldoende ventileren, afstand houden en mondkapjes dragen.

Grieks alfabet

Ook eerdere varianten zijn met een letter uit het Griekse alfabet benoemd.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigde vrijdag aan dat een geval van de nieuwe variant werd vastgesteld in ons land. Volgens viroloog Marc Van Ranst kwam de patiënt terug van Egypte op 11 november, en ontwikkelde hij of zij de eerste symptomen van het virus pas elf dagen later.

