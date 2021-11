Na vijf zeges op rij moeten Basaksehir en Nacer Chadli vrede nemen met gelijkspel

Nacer Chaldi, hier in actie tegen Fenerbahçe, zag de zegereeks van Basaksehir gestuit. — © BELGAIMAGE

Basaksehir heeft in de opener van de veertiende speeldag van de Turkse Super Lig in eigen huis niet kunnen winnen tegen Altay. Het werd 0-0. Nacer Chadli mocht in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd gaan rusten.