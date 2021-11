Thanksgiving weer uitgebreid gevierd in de VS, zelfs Baby Yoda deed mee

Thanksgiving in de Verenigde Staten staat garant voor twee dingen: massa’s kalkoen die verorberd wordt en een traditionele parade van warenhuis Macy’s. Die laatste trok na twee jaar afwezigheid weer door de straten van New York City. Omdat de parade vorig jaar niet kon doorgaan door corona, leek het wel alsof de parade dit jaar extra uitbundig gevierd werd. Heel wat bekende figuren zoals Spongebob en Snoopy maakten hun opwachting, maar het was voor Baby Yoda die met de aandacht ging lopen.