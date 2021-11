Zes trainers in Jupiler Pro League onder druk door nood aan resultaten, onderaan én bovenaan

Bij een profclub is er altijd druk op de trainer, maar dit weekend is die bij verschillende coaches nog net iets groter. In de topper RC Genk-Club Brugge is het de vraag wie van de twee trainers de andere nog meer in de hoek duwt. John van den Brom en Philippe Clement beleven geen te beste dagen. Het is niet dat ze maandag hun C4 zullen krijgen, maar met het oog op de bekermatch van woensdag tussen dezelfde clubs zou een voorschot in de vorm van een positief resultaat erg welkom zijn. Van den Brom kent het gevoel intussen, voor Clement is het na vierenhalf jaar succesvol hoofdtrainerschap een nieuwe ervaring. De Club-trainer maakt alvast nog een ontspannen indruk. Hij weet dat Club nog altijd tweede staat en dat de andere topclubs het zeker niet beter doen.

Ontspannen Kompany

Dezelfde ontspannen blik zagen we bij Vincent Kompany op Anderlecht. De sterren lijken daar nochtans minder gunstig te staan dan voor het bovenvermelde duo. Eén competitiezege in de laatste acht wedstrijden, tegen hekkensluiter Beerschot. Dan is een verplaatsing naar Charleroi geen cadeau. Maar Kompany blijft Kompany: zijn positieve en optimistische zelve.

© Arne Dedert/dpa

Antwerp leverde een goede prestatie in Frankfurt, maar is nu ook Europees uitgeschakeld – eerder sneuvelde het al in de Belgische beker. Het lijkt van de gekke dat Brian Priske, trainer van een club die tweede staat, onder druk komt. Bij rood-wit heerst echter spanning. In de bestuurskamer staren ze zich niet blind op die tweede plaats. Een beetje normaal presteren en Antwerp had kunnen staan waar Union nu staat: met zeven punten voorsprong. Er wordt vooral gedacht aan de gemiste punten die op het einde van het seizoen de doorslag kunnen geven. Een misstap tegen het zwakke KV Oostende, op de dool met 0 op 12, zou voor Priske niet goed vallen.

Beerschot jaagt

Ook onderaan is het bibberen. Dat is de schuld van Beerschot, dat na een dramatische start tot op één punt van Cercle Brugge is genaderd na een 7 op 9. Het tekent de klasse van Cercle dat het niet lastig deed en zijn trainer Yves Vanderhaeghe liet rouwen na het overlijden van diens vader. Als Cercle niet wint van het sterke KV Mechelen en Beerschot wint in Waregem, kunnen de Mannekes grote schade aanrichten. Voor Vanderhaeghe, maar ook voor Francky Dury. De trainer van Zulte Waregem beseft dat verlies tegen Beerschot de kloof met de rechtstreekse concurrent voor degradatie tot twee punten verkleint. De 64-jarige coach heeft na 30 jaar Zultse VV en Zulte Waregem al heel wat watertjes doorgezwommen, maar zou hij ooit al met zo veel negatieve druk op de bank hebben gezeten?