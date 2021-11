Paniek om B.1.1.529: hoe zorgwekkend is deze nieuwe variant? “Niemand mag het land nog in of uit”

Eén letter, drie puntjes, vijf cijfers. Wereldwijd heerst grote bezorgdheid over B.1.1.529, een nieuwe variant van het coronavirus die woensdag voor het eerst vanuit Zuid-Afrika werd gemeld aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een groeiend aantal landen weigert nog vluchten toe te laten uit zuidelijk Afrika, maar de variant buiten houden zal niet lukken. Uitgerekend in ons land is de eerste besmetting in Europa vastgesteld.