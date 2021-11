Jan Ceulemans en Aime Anthuenis voor cruciale topper tussen Club en Genk: “Vormer moet in de ploeg, meer dan ooit”

Beiden ex-trainers. De ene van Club Brugge, de andere van KRC Genk. Monumenten in het Belgisch voetbal ook. Omdat ze meer gemeen hebben dan op het eerste gezicht lijkt, brachten we ze samen aan de vooravond van Genk-Club Brugge, een topper die crucialer lijkt dan ooit. Met verbazing over de ingrepen van Philippe Clement, maar finaal wel met de unanieme steun voor de geplaagde trainer van Club Brugge.