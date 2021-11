Zeven van Club Brugge, vier van Genk: Aimé Anthuenis en Jan Ceulemans kiezen hun beste elf voor belangrijke topper

Jan Ceulemans en Aimé Anthuenis beamen onze stelling dat RC Genk en Club Brugge de clubs met de meest kwalitatieve selecties in 1A zijn. Ze zetten zich aan tafel en distilleren uit de beschikbare spelers van de twee clubs één topelftal.

Ceulemans: “Ik heb het wel voor RC Genk. Het is een ploeg die altijd wil voetballen. Daar zou ik nog durven naar gaan kijken. Dat geldt zeker niet voor alle ploegen in 1A. Ze hebben wat pech omdat Onuachu niet meer scoort. Ik ken Van den Brom niet persoonlijk, maar hij wil wel altijd zijn ploeg mooi laten spelen. Dat moeten we aanmoedigen.”

We beginnen met de doelman. Mignolet of Vandervoordt?

Anthuenis: “Serieus blijven, hé.”

Ceulemans: “Mignolet heeft al veel punten gewonnen, maar nu toch ook weer: die eerste goal tegen Leipzig. Kon hij die niet hebben?”

Anthuenis: “Die bal week af. Ze mogen blij zijn dat ze Mignolet hebben. Hij is gewoon minder in vorm.”

Ceulemans: “Klopt. Geen twijfel: Mignolet”

Achteraan op rechts?

Ceulemans: “Mata natuurlijk. Hij haalt altijd minstens een goed niveau en soms komt hij erbovenuit. Toen die van Charleroi overkwam, had ik mijn vragen. Mata, wie is dat? Maar hij toont het wel. Hij heeft meer aanvallende kwaliteiten dan verdedigende. Hij verdedigt ook goed. Een heel goede back.”

Anthuenis: “Als een buitenlandse club me zou vragen wie weg te halen bij Club Brugge, zeg ik altijd Mata.”

Centrale verdediging dan. Hendry boven Sadlick en McKenzie, zeker?

Ceulemans: “Neen. Mechele moet daar staan. Ik ben geschrokken van wat er met Mechele is gebeurd. Hij werd opgeroepen bij de nationale ploeg, komt terug en mag niet meer meedoen. Geef mij maar Mechele. Hendry deed het goed in het begin, maar hij ging de laatste weken mee ten onder.”

Anthuenis: “Bij mij staat Mechele er altijd in. Hij is geen wereldspeler, maar maakt erg weinig fouten. Mechele is offensief ook sterk.”

Links centraal in de defensie maakt Nsoki geen goede Indruk. Lucumi beter?

Anthuenis: “Veel beter. Sterke beer, die Lucumi.”

Ceulemans: “Dat is zo raar. In het begin was die Nsoki nog zo goed en nu kan hij precies geen bal van drie meter meer geven. Ook voor mij Lucumi dus.”

© Kris Van Exel

Op de linkerflank?

Anthuenis: “Sobol. Arteaga is wisselvallig en Juklerod heeft nog niet gespeeld.”

Ceulemans: “Veel vallen en opstaan bij Sobol, maar hij is wel de beste bij Club. Ricca is ook niet slecht, maar hij heeft minder offensieve kwaliteiten.”

Het middenveld dan. We spelen met een driehoek met de punt naar achteren, oké?

Anthuenis: “Jij bepaalt de tactiek? Goed. Rits of Heynen dan. Heynen vond ik zondag tegen Beerschot niet zo goed.”

Ceulemans: “Heynen. Ik vind Balanta nu niet zo’n goede voetballer. Ik zie liever voetballers.”

Anthuenis: “Heynen dan. Anders hebben we er te weinig van RC Genk.”

Ceulemans: “Je kan toch niet anders, Aimé? Je bent ex-trainer van Genk. Anders mag je er niet meer binnen.”

De andere twee middenvelders zijn…

Ceulemans: “Vanaken om te beginnen.”

Anthuenis: “Geen discussie.”

Ceulemans: “Vormer blijft belangrijk. Die er ook bij.”

Anthuenis: “Oei, dan krijgen we vooraan selectieproblemen. Vier kandidaten voor drie plaatsen als Vormer moet spelen.”

Zeg het maar.

Anthuenis: “Drie uit het kwartet Ito, Lang, Onuachu en De Ketelaere.”

Ceulemans: “Onuachu zeker. Pas op, als je Dost een heel jaar laat spelen, stampt hij er ook 15 à 20 binnen. Ik weet wel, het is geen speler om in de combinatie te betrekken, maar hij kan wel scoren. Maar Onuachu is beter.”

Anthuenis: “Voor mij dan Ito, Onuachu en De Ketelaere. Van rechts naar links.”

© Isosport

Ceulemans: “En Lang dan? Die krijgt bij mij de voorkeur op Ito.”

Anthuenis: “Lang staat er bij mij op dit moment niet in. Een raar manneke, met maniertjes. Allez, Jan. Ito, zo’n goede speler en die zou je er niet in zetten.”

Ceulemans: “Allez dan, jij bent hoofdtrainer en hebt de Rode Duivels getraind.”

Anthuenis: “Anders moeten we ons systeem aanpassen. Dan zet ik Vormer eruit, zakt Vanaken een plaatsje terug op het middenveld en komt De Ketelaere op de plaats van Vanaken. Lang dan op links.”

Haha, dat is wat Clement ook woensdag deed tegen Leipzig.

Ceulemans en Anthuenis in koor: “Je ziet, trainer zijn is niet gemakkelijk.” (barsten in lachen uit)