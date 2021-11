Stoofvlees met frieten eet hij nog net niet, maar na vier seizoenen is Ryota Morioka (30) wel veruit de best ingeburgerde Japanner in de Jupiler Pro League. Niet zelden fungeert de middenvelder van Charleroi als gids voor een van zijn elf landgenoten in de competitie. Zes lessen voor een succesvol avontuur in ons land.