AA Gent-CEO Michel Louwagie luidt alarmbel aan vooravond van nieuwe fiscale en sociale regeling: “Europees gaan we de dieperik in”

AA Gent is voorlopig de enige Belgische club die na Nieuwjaar nog actief zal zijn in Europa. In de Conference League, het verre neefje van de Champions League maar straks misschien wel het enige familiefeestje voor onze clubs. Tenminste, dat voorspelt CEO Michel Louwagie bij te strenge regels voor fiscale en sociale voordelen. Maar eerst, enkele pertinente vragen over de Buffalo’s…