Het rommelt bij Bayern München, extrasportief dan: bestuur en fans zwaar in de clinch over sponsordeal met Qatar Airways

Jaarlijks 17 miljoen euro om op de mouwen van de wedstrijdshirts te pronken. Niet slecht. Bayern München nam in 2017 de opportuniteit om met luchtvaartmaatschappij Qatar Airways in zee te gaan en trekt sindsdien ook jaarlijks op winterstage naar hoofdstad Doha. Een partnership dat in de Duitse media en bij de fans vanaf het begin op veel kritiek kon rekenen. Maar ondertussen is het einde in zicht: de overeenkomst loopt in 2023 af en de fans willen er alles aan doen zodat het contract niet verlengd wordt.

Eind oktober nam Bayern-fan en rechtenstudent Michael Ott het heft in eigen handen door, gesteund door veel supporters, een motie in te dienen tegen een nieuwe sponsordeal tussen Bayern en de Qatari. “Qatar Airways is voor de volle honderd procent in handen van de Qatarese staat. De problemen daar zijn gekend: de rechten van gastarbeiders, vrouwen, kinderen en homoseksuelen worden er geschonden, er is geen menings- en persvrijheid, terroristengroepen worden gefinancierd en er is veel corruptie in de sportwereld”, klonk het in de motie. “We eisen dat Bayern de sponsordeal met Qatar Airways niet verlengt, omdat die niet strookt met de waarden van de club.”

© REUTERS

Inspraak supporters

Dankzij de 50+1-regel in het Duitse voetbal blijven de leden, supporters, altijd baas over de club. Minstens 51 procent van de aandelen moet in handen blijven van de vereniging, zodat supporters altijd een meerderheid kunnen vormen bij stemmingen over beleidskwesties en andere zaken. Zo hoopten de fans op de jaarlijkse algemene vergadering te kunnen stemmen over de stopzetting van de sponsordeal met Qatar Airways. Maar nog voor de vergadering oordeelde het Duitse gerecht dat de motie onwettig was. Dat betekende dat het bestuur van Bayern niet verplicht was om er gehoor aan te geven en dat er geen stemming zou komen.

“Maar het is nog niet verloren”, bleef initiatiefnemer Ott strijdvaardig. Op de algemene vergadering woensdagavond ging de Bayern-fan opnieuw zijn kans. Zijn speech werd op luid applaus onthaald door de 800 aanwezige fans in de Audi Dome in München, maar de repliek van het bestuur was duidelijk. “We staan altijd open voor kritiek, maar gaan niet stemmen over iets wat niet wettelijk is”, reageerde Bayern-voorzitter Herbert Hainer, die meteen een eerste keer op boegeroep onthaald werd.

© REUTERS

Boegeroep en spreekkoren

In het verdere verloop van de avond lag het er vingerdik op: de bestuursleden, onder meer ex-doelman en CEO Oliver Kahn, deden er alles aan om het onderwerp uit de weg te gaan. Het was pas toen de voorzitter van supportersvereniging Club Nr. 12 het woord kreeg dat de boel helemaal losbarstte. “Ik kan onmogelijk begrijpen waarom de club niet met een andere sponsor in zee kan gaan”, zei de gefrustreerde supporter. “Als we de Financial Fair Play serieus nemen, kan het toch niet zo’n groot verlies om van Qatar Airways af te zien?”, waarna de hele zaal hem een minutenlange staande ovatie gaf.

Voorzitter Hainer probeerde nog te sussen: “Het staat nog niet vast dat we na 2023 voortgaan met Qatar Airways”. Maar het kwaad was allang geschied bij de supporters. “Wij zijn Bayern, jullie niet!”, klonk het vanuit de zaal. “Voorzitter buiten! Bestuur buiten!”

Op het podium stonden nog enkele andere supporters klaar om het woord te nemen, maar Hainer vond het welletjes. “Het is al na middernacht, ik stel voor dat iedereen naar huis vertrekt.” Toen erevoorzitter Uli Hoeness het woord wilde nemen om de supporters te kalmeren, gingen de spreekkoren alleen maar door. Zo luid dat hij zonder iets te zeggen moest afdruipen. “Dit is het slechtste evenement dat ik ooit meemaakte bij Bayern”, was het enige wat de erevoorzitter kwijt wilde aan de Duitse media. De vergadering was abrupt beëindigd, de gemoederen allesbehalve bedaard.