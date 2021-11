Ondanks meermaals levenslang rijverbod veroorzaakt veertiger opnieuw ongeval onder invloed van drugs

Sinds 2000 werd Frans M. (41) uit Aarschot maar liefst 25 keer veroordeeld in de politierechtbank voor onder andere het veroorzaken van een ongeval met vluchtmisdrijf, het sturen onder invloed van drugs en/of alcohol, het rijden ondanks een (levenslang) rijverbod en problemen met de verzekering en/of keuring van zijn voertuig.

Maandag nog kreeg hij alweer een levenslang rijverbod opgelegd, en ook nog eens bijna zeven jaar cel en een boete van 49.600 euro. Maar de dag erna raakte M. betrokken bij een kop-staartaanrijding op de E314 in het Leuvense.

Na verhoor besliste de onderzoeksrechter Frans M. aan te houden. Sindsdien zit de man in de Leuvense hulpgevangenis in afwachting van de behandeling van zijn zaak voor de raadkamer. De aanhouding is met een maand verlengd, zegt Sarah Callewaert van het Leuvense parket. (atb)