Timothy Derijck staat na pijlsnelle revalidatie wellicht in de basis bij Kortrijk: “Het competitiebeest in me is nog niet klaar”

Timothy Derijck (34) is na een chronische enkelblessure terug van weggeweest. Hij werd geacht pas in januari fit te zijn, maar de gedreven verdediger snoepte anderhalve maand af van de voorziene revalidatieduur. Tegen Eupen ligt hij in de weegschaal met Lucas Rougeaux om de geschorste Trent Sainsbury te vervangen. “Ik ben er klaar voor. Als ik niet speel, zal ik niet tevreden zijn.”