Fans Anderlecht staan nog achter Kompany, maar: “We willen tanden zien, anders zou het kot wel eens te klein kunnen zijn”

Dat Vincent Kompany tien keer meer krediet heeft dan eender welke Anderlecht-coach uit het verleden, was al langer duidelijk. Zélfs in de huidige crisissituatie draagt hij nog de volledige steun van de fans weg, zo blijkt uit een rondvraag die wij deden bij verschillende grote supportersclubs. “We zijn nog altijd overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plaats is”, klinkt het in koor. En toch eisen de paars-wit-supporters ook een snelle ommezwaai. “De komende twee wedstrijden zijn van levensbelang.” We zetten de zeven conclusies van onze belronde op een rijtje.