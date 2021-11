Beerschot heeft een nieuwe Zuid-Amerikaanse parel in de armen gesloten: Moisés Caicedo. De liefde is jong, maar wederzijds. Nochtans streek de 20-jarige Ecuadoraan begin september met veel twijfels in Antwerpen neer. “Ik kende de club niet en wist niets van de competitie, vandaag voel ik veel warmte en hou ik van deze stad.”