Kans op eerste (smeltende) sneeuw in Vlaanderen

In het westen van het land en in de streken nabij de Franse grens wordt het zaterdag wisselend tot zwaarbewolkt met kans op lokaal wat lichte regen of (smeltende) sneeuw die eventueel zou kunnen blijven liggen. Dat meldt het KMI.

In de rest van het land is de kans op regen of sneeuw minder groot en blijft het overwegend droog bij maxima tussen 0 graden in de Ardennen en 5 graden aan zee.

In de loop van de avond en nacht wordt het overal overwegend zwaarbewolkt, met winterse buien in de Ardennen, maar ook in Laag- en Midden-België. De minima dalen tot -5 graden in de Ardennen, rond het vriespunt in het centrum en 5 graden aan zee.

Zondag wisselvallig met kans op buien, in de Ardennen vallen die in de vorm van sneeuw. Elders in het land kunnen de buien gepaard gaan met korrelhagel of (smeltende) sneeuw. Aan zee is een onweer niet uitgesloten. Het kwik schommelt tussen -1 en 6 graden.

Volgende week begint met brede opklaringen, al wordt het in de loop van maandag wisselvallig met kans op enkele buien, die in de Ardennen nog steeds een winters karakter kunnen hebben. Maxima tussen 0 en 7 graden. Dinsdag trekt een actieve storing over ons land en gaat het in Laag-België regenen, in de Ardennen valt eerst nog sneeuw, maar ook daar gaat de neerslag later over in regen. Het kwik klimt enkele graden tot maxima tussen 3 en 9 graden.