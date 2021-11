Coronapil van Merck pak minder doeltreffend dan gedacht

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zette vorige week versneld het licht op groen; de Amerikaanse FDA was vrijdag in een voorlopig rapport lovend. Maar Merck moet nu zelf de verwachtingen over Molnupiravir bijstellen. De pil, die bij ons onder de merknaam Lagrevio verdeeld zal worden, is minder doeltreffend dan gedacht.

Bedoeling is dat het antiviraal geneesmiddel aan hoogrisicopatiënten gegeven wordt om hen uit het ziekenhuis te houden. Een eerste klinische studie met 775 deelnemers toonde ook dat het medicijn daar in 50 procent van de gevallen in slaagde. Maar na data van 1.433 deelnemers moest dat getal worden bijgesteld naar 30 procent. Van de patiënten die Molnupiravir kregen, kwam 6,8 procent in het ziekenhuis terecht. Eén iemand overleed. De mensen die een placebo kregen hadden een risico van 9,7 procent om in het ziekenhuis te belanden. Negen mensen zijn overleden.

Alle hoop op Pfizer

Merck verwacht nog voor het einde van het jaar 10 miljoen kuren van het middel te produceren. DE VS bestelden er al 5 miljoen. Experts wijzen er op de goede resultaten wat betreft de mortaliteit als de behandeling op tijd wordt opgestart.

Hoe dan ook doet het nieuws de hoop voor de coronapil van Pfizer nog toenemen. Een klinische studie met meer dan 1.200 deelnemers toont aan dat Paxlovid voor maar liefst 89 procent zou kunnen beschermen tegen ernstige corona. Met andere woorden: 9 op 10 ziekenhuisopnames zou vermeden kunnen worden.