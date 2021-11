Meer details bekend over timing boosterprik: bekijk hier wanneer jij aan de beurt bent

De vaccinatiecampagne voor de boosterprik gaat de volgende fase in. De brede bevolking van 18- tot 64-jarigen mag vanaf volgende week zijn uitnodiging in de bus verwachten. De volgorde gebeurt naargelang welk vaccin ze als eerste en tweede prik kregen: eerst die van Johnson & Johnson, dan die van AstraZeneca, en als laatste de gevaccineerden met Pfizer en Moderna.

De Taskforce Vaccinatie heeft bijkomende toelichting gegeven bij de vaccinatiecampagne voor de boosterdosis. Nadat de uitnodigingen voor de prioritaire groepen zijn verstuurd, volgt de campagne voor de 18- tot 64-jarigen. 1,3 miljoen mensen hebben al een derde dosis gekregen. Op dit moment komen nog 4,5 miljoen andere volwassenen in aanmerking voor een booster.

De timing daarvoor volgt het interval 2-4-6. Dat houdt in dat de timing van de uitnodiging afhankelijk is van het eerste vaccin dat je gekregen hebt. Wie Johnson & Johnson kreeg, is al uitgenodigd, want daar blijkt uit wetenschappelijk onderzoek boosterprik het best na een periode van twee maanden. Wie eerder AstraZeneca kreeg, krijgt een booster na minimum 4 maanden. Voor Moderna en Pfizer geldt een interval van 6 maanden.

Er zijn voldoende vaccins op voorraad, en bedoeling is dat de campagne afgelopen is rond maart 2022.

Op dit moment worden al boosterprikken gezet bij mensen met onderliggende immuniteitsproblemen, rusthuisbewoners, 65-plussers en gezondheidswerkers. Tegen het einde van deze maand moeten de rusthuisbewoners (ongeveer 150.000 mensen) allemaal hun booster hebben gekregen, tegen het einde van het jaar iedereen met immuniteitsproblemen (ongeveer 400.000 mensen) en tegen eind januari 2022 de 65-plussers (ongeveer 2 miljoen mensen) en de medewerkers van de zorg (ongeveer 500.000 mensen). Ook voor wie onder de 65 jaar is en gevaccineerd werd met Johnson&Johnson (ongeveer 360.000 mensen) werden al uitnodigingen verstuurd. Zij moeten tegen half januari geprikt zijn met een booster.

Vanaf december zullen de eerste boosterprikken gezet worden bij mensen onder de 65 jaar die het AstraZeneca-vaccin kregen (ongeveer 510.000 mensen). Bedoeling is dat zij allemaal hun derde prik kunnen krijgen tegen het einde van januari 2022.

Eind januari zouden al die groepen gevaccineerd moeten zijn met een boosterprik. Vanaf januari krijgen zij die Moderna of Pfizer kregen (4,1 miljoen mensen) een uitnodiging, daar zou de hele campagne half april rond moeten zijn. Binnen die groep wordt de volgorde bepaald volgens de datum van de vorige prik en de leeftijd.

Volgende week komen ook de systemen Q-Vax en Bruvax weer online waarmee afspraken kunnen worden vastgelegd door mensen die hun uitnodiging niet willen afwachten. Ook de eerste uitnodigingen voor de boosterprikken voor 18-tot 64-jarigen worden dan verstuurd, volgens de 2-4-6-regel.