Drie kwart van sportende kinderen krijgt te maken met misbruik

Drie kwart van de kinderen die een sport beoefenden, werden het slachtoffer van psychologisch of lichamelijk misbruik. Jongens liepen een grotere kans om een doelwit te worden dan meisjes. Dat blijkt uit een onderzoek met meer dan 10.000 bevraagden in zes Europese landen, dat zaterdag gepubliceerd is. In België lijkt het misbruik - bij 80 procent van de bevraagden - het vaakst voor te komen.

Voor de studie bevroegen de onderzoekers, onder leiding van Mike Hartill van de Edge Hill University in het Verenigd Koninkrijk en Bettina Rulofs van de Bergische Universität Wuppertal in Duitsland, 10.302 volwassenen tussen achttien en 30 jaar oud uit België, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Een ruime strekking van gedrag dat schadelijk kan zijn voor sporters, van onder meer verbale pesterijen over seksueel misbruik tot verwaarlozing, kwam aan bod.

65 procent van alle bevraagde volwassenen gaf aan psychologisch geweld te hebben ervaren als kind, 44 procent werd als kind het slachtoffer van lichamelijk geweld in een sportomgeving. 37 procent van de respondenten ervaarde verwaarlozing, 20 procent meldde seksueel geweld. Geweld kwam het minst voor bij de respondenten die recreatief sportten (68 procent) en het meest bij respondenten die op internationaal niveau in competitie sportten (84 procent). Kinderen die deel uitmaken van etnische minderheidsgroepen liepen, met 76,9 procent, meer kans om het slachtoffer te worden van misbruik.

Voor het eerst in Brussel en Wallonië

De studie is de eerste om het voorkomen van geweld tegen kinderen in de sport in Brussel en Wallonië te onderzoeken. Over de situatie in Vlaanderen werd in 2016 al een onderzoek gepubliceerd. Zowel Nederlandstalige sporters in Vlaanderen en Franstalige sporters uit Brussel en Wallonië werden voor de studie ondervraagd. In België kwam geweld tegen kinderen - bij 80 procent van de bevraagden - het vaakst voor, in Oostenrijk - bij 70 procent van de bevraagden - het minst. Dat land vormt ook de uitzondering op de bevinding dat jongens een grote kans hadden om slachtoffer te worden.

Voor elke vorm van misbruik en geweld blijken de cijfers vergelijkbaar in de verschillende landen, wat betekent dat het probleem niet samenhangt met één bepaald land. Hoewel de meeste respondenten (85 procent) hun sportervaringen als kind als positief bestempelen, blijkt uit het onderzoek dat sportomgevingen niet immuun zijn voor geweld tegen kinderen. Drie kwart van de respondenten gaf aan minstens één keer geweld te hebben ervaren in een sportomgeving voor ze achttien jaar oud waren. “Dit onderzoek helpt ons om de reikwijdte van het probleem beter te begrijpen”, zegt professor Hartill over de bevindingen, die hij “zeer verontrustend” noemt.

“Helaas wijzen onze bevindingen op een sector die te weinig heeft gedaan om diepgewortelde problemen binnen de sport aan te kaarten. Zij die sport besturen in Europa moeten veel meer doen dan een beleid uitschrijven. Het probleem is geworteld in de aard van relaties tussen volwassenen en kinderen binnen de sport”, zegt professor Hartill. Hij hoopt dat het onderzoek een “goed startpunt is voor een culturele verschuiving binnen de sport”.