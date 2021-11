Heel wat Belgen zitten momenteel vast op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika. “Door de paniek bij de luchtvaartmaatschappijen om de nieuwe coronavariant zijn zowat alle vluchten geschrapt. We kunnen niet terug naar huis”, zegt Loes De Neve (29) uit Gent. Contact met de Belgische ambassade was ontgoochelend. “Van die kant moeten we geen hulp verwachten.”