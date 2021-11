Papa van twee kindjes Yunus (36) overleden nadat hij in elkaar werd geslagen in steegje, verontwaardiging overheerst bij zijn naasten: “Wij willen gerechtigheid”

De verontwaardiging over de dood van Yunus Calik is groot. De Aalstenaar en vader van twee kinderen werd vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag aangevallen door vier personen, waarna er zich nog zeven relschoppers bij voegden. Ze sloegen en schopten Yunus op het hoofd, met interne bloedingen en een verbrijzelde schedel tot gevolg, waarna hij woensdag in het UZ in Brussel aan zijn verwondingen overleed. De kennis waarmee Yunus samen mee op stap was, kon ontkomen. Voor hij begraven wordt in Turkije vond zaterdag een herdenking plaats aan de Turkse Kevser-moskee in de Binnenstraat in Aalst waar zo’n 250 à driehonderd mensen van de Turkse gemeenschap naartoe kwamen. De rede verliep in het Arabisch maar de Aalstenaars van de Vlaamse gemeenschap werden in het Nederlands bedankt voor hun steunbetuigingen.

Opgemerkte aanwezigen, naast de Turkse media, waren de Turkse ambassadeur Hasan Ulusoy en de consul-generaal, Batu Kesmen. Ze condoleerden de familie. (Lees verder onder de foto)

De Turkse ambassadeur Hasan Ulusoy (tweede van links met wit mondmasker en pet, red.) kwam vanuit Brussel om de familie zijn condoleances aan te bieden. Ook consul-generaal Batu Kesmen (derde van rechts, red.) kwam naar Aalst. — © Leen De Smedt

“Bij ons heerst verdriet en woede”, zegt Elcim Calik (43), de nicht van Yunus, in tranen. “Verdriet omdat we Yunus kwijt zijn, en woede omdat de daders van dit zinloos geweld nog altijd niet zijn opgepakt ondanks het feit dat er camerabeelden zijn. Wij willen gerechtigheid, niet meer of minder”, aldus Elcim. “Om de twee dagen worden we door de politie gebeld met de vraag hoe het zit met de Turkse gemeenschap, ik denk dat ze schrik hebben dat de jongeren hier zelf op straat zullen komen”, aldus een andere vrouw. “Nadat Yunus begraven is in Turkije, gaat er sowieso een grote mars tegen zinloos geweld gebeuren.”

“Hij heet Yunus, maar hij kon ook Bart noemen, of Jan”, zegt een Turkse veertiger die liever niet bij naam wordt genoemd. “Wij wonen hier al vijftig jaar in Aalst, ik beschouw me ook als een Aalstenaar. Dit is niet de manier waarop je als stad communiceert met een gemeenschap die zich volledig geïntegreerd heeft en zijn best doet. Waarom horen we niet of ze bezig zijn met het onderzoek, of aanwijzigingen hebben? Het is niet meer of minder, wij weten ook dat dat niet op twee dagen opgelost is. Hier had op zijn minst iemand van het stadsbestuur kunnen zijn.” “Mijn nonkel is zelf met zijn verdriet naar de politie moeten gaan om achter informatie te vragen”, aldus Elcim. “De elfjarige zoon van Yunus praat niet meer sinds hij zijn papa gezien heeft.”

Van de gemeenteraad was het Turkse Groen-raadslid Fatma Yildiz aanwezig. “Ik heb met de ambassadeur en de consul gesproken en ze hebben gevraagd om contact te houden, zodat ze hun steun kunnen bieden”, aldus Yildiz.

De politie en het parket voeren een onderzoek naar de daders, zeven personen zijn intussen ondervraagd maar er is nog niemand gearresteerd.

Voor de plechtigheid verzamelden 250 à 300 mensen, voornamelijk van de Turkse gemeenschap, in de Binnenstraat. — © Leen De Smedt

Leen De Smedt