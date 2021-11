Jessa Ziekenhuis slaakt noodkreet: “Boven op de covid-miserie vinden ze het nodig ons hiermee te belasten”

De druk wordt met de dag groter in de ziekenhuizen door het coronavirus. Dat 15 mensen vrijdagavond binnengebracht werden met een alcoholintoxicatie op de laatste dag dat feestjes toegelaten waren, zorgt dan ook voor heel wat onbegrip bij het Jessa Ziekenhuis.

“Vannacht 15 personen met een alcoholintoxicatie binnen gebracht op de spoed van Jessa. Boven op de covid-miserie vinden sommigen het dus nodig om onze verpleegkundigen en artsen hiermee te belasten? Of is het omdat het virus nog even wacht op de strengere maatregelen? Intriest”, schrijft Lieve Ketelslegers van het Jessa Ziekenhuis op Facebook.

De ziekenhuizen kreunen nu al onder de druk door alle coronapatiënten, het feit dat vrijdag heel wat mensen toch nog uitgingen om dan in het ziekenhuis te belanden, snapt Ketelslegers dan ook helemaal niet.