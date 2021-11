Eerste slachtoffer van verdrinking in Kanaal is 24-jarige student die haar verloofde wilde terugvinden in Engeland

Zevenentwintig mensen kwamen eerder deze week om het leven nadat een overvolle rubberboot kapseisde in het Kanaal. Een van hen was de 24-jarige Mariam Nouri Dargalayi, die zich onlangs verloofde met een Engelsman en hem op die manier wilde bereiken.

Mariam stond volgens de Britse krant Daily Mail bekend als Baran en reisde vanuit Noord-Irak via Duitsland naar de Franse kust. Haar verloofde Karzan Asad, die de Britse nationaliteit zou hebben, werkt nu in Bornemouth. “Ik ben er heel slecht aan toe. Dit is zo verdrietig voor mij maar ook voor iedereen”, reageert hij.

“Ik had continu contact met mijn vrouw en volgde haar dankzij een live gps-tracker. Na vier uur en achttien minuten - ik neem aan dat ze toen op de zee zaten - verloor ik alle contact met haar. Ze was een gelukkig persoon. Iemand is haar lichaam gaan identificeren in Frankrijk, dus ik weet dat zij het is”, zegt hij nog.

LEES OOK. “Sterven in die koude zee is erg. Maar wij proberen het vannacht toch opnieuw”: vluchtelingen in Calais niet afgeschrikt na bootramp (+)

Weg van de dood

Krmanj Ezzat, een neef die nog steeds in Irak zit zei vandaag dat “haar moeder en vader er helemaal kapot van zijn”. “De situatie is gewoon zo verschrikkelijk. Ze was een vrouw in de bloei van haar leven. Het is een totale tragedie, de familie is in shock. Ik begrijp waarom zoveel mensen vertrekken voor een beter leven, maar dit is niet de juiste weg. Het is de weg van de dood”, zegt hij smekend dat niemand deze route nog neemt.

“Ze koos een hele moeilijke manier om naar Groot-Brittannië te gaan en je ziet wat er met haar gebeurd is”, zegt hij nog. Ezzat vreest dat vier andere familieleden ook op diezelfde boot zaten.

LEES OOK. Recordaantal migranten steekt het Kanaal over op gammele bootjes: hoe komt het dat hun aanpak plots zo veranderd is? (+)

© Ben Cawthra / eyevine

Maffia

In Frankrijk zijn intussen vijf mensen gearresteerd maar de politie van Calais zou tot dusver niemand hebben aangeklaagd ondanks het feit dat de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin volhield dat alle gearresteerden “met elkaar verbonden waren.”

De tragedie heeft ook geleid tot een diplomatieke ruzie tussen Londen en Parijs. De Franse president Macron beschuldigt Boris Johnson er namelijk van de Franse soevereiniteit te hebben geschonden toen die laatste een tweet online plaatste met een plan om mensensmokkelaars aan te pakken. Frankrijk besloot daarop om de uitnodiging van de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel in te trekken. Nochtans ging het om een crisisvergadering.

Mariam’s vader vroeg Macron daarop om te stoppen met toestaan dat mensensmokkelaars mensen ‘als dieren’ behandelen. “Dit is een tragedie voor heel de wereld. Ik vraag de Franse regering om de controle aan de grenzen te verscherpen en de die mensen te stoppen. Het zijn geen smokkelaars, maar de maffia”, zegt hij.