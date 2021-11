Advocaat opgepakt: smokkelde drugs binnen in gevangenis van Sint-Gillis

De politie heeft een jonge advocaat gearresteerd die ervan verdacht wordt cocaïne te hebben binnengesmokkeld in de gevangenis van Sint-Gillis in Brussel. Zo bericht Sudpresse.

De feiten dateren van zaterdagnamiddag. De drugs werden niet gevonden bij de advocaat maar op het lichaam van zijn cliënt, vlak na het bezoek van de advocaat. Het waren cipiers die de gedetineerde fouilleerden die de drugs vonden.

Het gaat om dertig gram cocaïne, zo vernam de krant uit goede bron. In afwachting van een mogelijke aanhouding zit de advocaat nu in de cel in het commissariaat in Anderlecht.