Lichaam gevonden in gracht langs Kluisbos

In Kluisbergen heeft een passant een lichaam aangetroffen in een sloot langs een landbouwweg.

Langs een aardeweg in Ruien, een deelgemeente van Kluisbergen, heeft zaterdagavond een passant een lichaam aangetroffen in een sloot. Volgens buren heeft men nog een reanimatiepoging gedaan maar de hulp kwam te laat. De verlaten landbouwweg, die vlakbij het Kluisbos ligt, is afgesloten zodat de politie de vaststellingen kan doen. Volgens onze info gaat het om een inwoner van het naastgelegen Mont de l’Enclus. De landbouwweg start in Kluisbergen en eindigt en de Waalse buurgemeente.