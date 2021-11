Voetbalclubs mogen grootste deel van hun fiscale korting houden, maar ze zijn nog niet af van Van Peteghem: “In het voorjaar spreken we opnieuw”

Op het kernkabinet moest de minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vrijdag het onderspit delven in zijn strijd voor fiscale rechtvaardigheid in de sport. Er komen wel hogere RSZ-bijdragen voor de hoogste lonen, maar de fiscale korting voor clubs blijft grotendeels behouden. “De afspraak is om dit in het voorjaar opnieuw te bespreken”, reageert Van Peteghem. “Ik geloof erin dat we tegen dan wél stappen in de goede richting kunnen zetten.”