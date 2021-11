Een van de goede doelen op de website van All for Climate is een inzameling om de reis van de klimaatjongeren naar de top van Glasgow te bekostigen. Met tien voerden Anuna De Wever en co. er twee weken lang actie. Voorlopig staat de teller op bijna 5.000 euro aan giften – naast de meer dan 23.000 euro aan giften die er al voor Youth for Climate als organisatie zijn geweest.