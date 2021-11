Zij nemen de administratie over, zodat de organisaties “maximaal actie kunnen voeren”: dit zijn de boekhouders van de klimaatbeweging

Leen Schelfhout en Xavier Damman van vzw All for Climate kwamen vorige zomer nog in het nieuws omdat ze in Schaarbeek een voortuin hadden gemaakt voor hun garage. — © Alexander Meeus

De klimaatjongeren rond Anuna De Wever hebben hun eigen vzw Youth for Climate opgegeven, of toch op papier. Net als 129 andere organisaties komen ze onder de vleugels van het Brusselse koppel Leen Schelfhout en Xavier Damman. Zij zijn beiden actief bij de radicale organisatie Extinction Rebellion, en willen met hun koepel-vzw All for Climate de administratieve last voor andere activisten verlichten. In Franstalig België is Damman vooral bekend als tech-ondernemer met een verleden in Silicon Valley.