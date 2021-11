Er is toch een last van de schouders van Vincent Kompany gevallen. Anderlecht won met 1-3 op Charleroi en zit weer in het spoor van de top vier. De RSCA-coach zit opnieuw wat comfortabeler op zijn positie, maar het spel moet toch nog beter en dinsdag wacht nog een erg belangrijk bekerduel met Seraing. Wij volgden Kompany op Mambourg op de voet.