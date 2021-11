Vincent Kompany na overwinning bij Charleroi: “Drie gouden punten, maar focus nu volop op Seraing”

Een tevreden Vincent Kompany na afloop van de match in Charleroi. Ook doelman Hendrik van Crombrugge en Lior Refaelov deelden in de bescheiden vreugde. Charleroi-coach Edward Still vond de nederlaag dan weer “een grote ontgoocheling”.

Zowel doelpuntenmaker Lior Refaelov als doelman Hendrik Van Crombrugge waren het erover eens dat een verplaatsing naar Charleroi niet evident is. “Altijd zwaar om hier te spelen. Altijd moeilijk om Charleroi thuis te kloppen. Deze overwinning is voor de fans en voor de mensen bij de club. Het was een belangrijke goal op slag van rust. Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen hiermee”, aldus Refaelov.

“Nooit een evidentie om hier te spelen. Ik denk dat we de juiste reactie en mentaliteit getoond hebben vandaag in deze moeilijke weken. We hebben niet veel kansen gehad maar het is een werkpunt om efficiënter te zijn en daar hebben we vandaag al een eerste stap naar gezet. Toch meer druk dan anders in aanloop naar deze match maar die hebben we onszelf opgelegd in de zin dat iedereen elkaar erg op scherp heeft gezet. We wisten gewoon dat we moesten winnen vandaag”, analyseerde Van Crombrugge.

“Gouden drie punten”

Ook coach Vincent Kompany was tevreden. “Ik denk dat we gedisciplineerd zijn gebleven in deze moeilijke wedstrijd waar het vooral man tegen man was. We moesten rustig blijven en via Hendrik (Van Crombrugge, red.) de oplossingen zoeken en dat hebben we gedaan. Ook verdedigend was het eveneens geen makkelijke wedstrijd, maar we waren wel telkens gevaarlijk op de counter. Gezien de omstandigheden, uit op Charleroi, zijn dit drie gouden punten. Een ontlading is het niet, uiteraard waren we in de kleedkamer wel even tevreden maar nu ligt de focus al meteen op Seraing in de beker. We pakken drie punten en het is altijd makkelijker om progressie te boeken met een spelersgroep als je drie punten pakt.”

De trainer aan de overkant was minder te spreken over de partij. “Een grote ontgoocheling want we waren super klaar voor deze match. De drie doelpunten die we weggeven, zijn echt te gemakkelijk. De eerste is een cadeau, de tweede na de vrije trap ook en dan de derde waar er een penalty wordt gegeven voor niks. We geven Anderlecht de drie punten maar aan de andere kant hebben we ook niet genoeg kansen gecreëerd. 100% zeker dat we niet goed genoeg waren”, verklaarde Edward Still.