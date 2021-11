Arts die omikronvariant als eerste opmerkte bij patiënten: “Hun symptomen waren zo anders”

Omikron is vermoedelijk uitermate besmettelijk, en de kans is groot dat de bestaande vaccins minder vat hebben op de mutaties. Maar volgens Angélique Coetzee, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse doktersvereniging, is de nieuwe variant ook geen reden tot blinde paniek. Ze is al 33 jaar huisarts in Pretoria, en naar eigen zeggen de eerste die in Zuid-Afrika alarm sloeg.

LEES OOK. Omikronvariant duikt op steeds meer plekken in Europa op, eerste land sluit zijn grenzen

Begin november dacht ze voor het eerst aan de mogelijkheid van een nieuwe variant, toen patiënten met ongewone COVID-19-symptomen in haar praktijk kwamen. Die patiënten waren erg vermoeid, maar niemand had klachten over smaak- of reukverlies. “Hun symptomen waren zo anders en milder dan bij die mensen die ik eerder had behandeld”, zegt ze aan de Britse krant The Telegraph. Op 18 november testten vier familieleden zo positief, met complete uitputting als belangrijkste symptoom. Toen waarschuwde ze de autoriteiten.

In totaal zag ze al enkele tientallen patiënten met de nieuwe variant. In de meeste gevallen waren het gezonden mannen die zich erg vermoeid voelen en klagen over een pijnlijk lichaam. De helft was niet gevaccineerd. “Een interessant geval was een kind van zes. Het meisje had koorts en een erg hoge hartslag. Ik twijfelde over een ziekenhuisopname, maar twee dagen later was ze al helemaal beter.”

Wel maakt ze zich zorgden dat de nieuwe variant oudere mensen die bijkomend lijden aan diabetes of hartaandoeningen, veel harder kan treffen.