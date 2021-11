Forse kritiek op versoepelde teststrategie: “Recept om pandemie te versnellen”

Bij de nieuwe teststrategie worden gevaccineerden na een hoogrisicocontact enkel nog getest op dag één en niet meer op dag zeven. Godderis merkt echter op dat in de praktijk vaak “testen op dag drie of vier positief worden”. Volgens de professor zullen zo dus besmettingen gemist worden. Hij vreest dat heel wat mensen na een negatieve test naar het werk zullen gaan, maar enkele dagen later dan toch besmettelijk blijken te zijn. “Dat is een recept voor de versnelling van de pandemie.”

Volgens de professor is quarantaine na een hoogrisicocontact “de enige juiste maatregel”. “Dat is lastig voor elk bedrijf, maar vandaar nog eens de oproep om alle maatregelen, zoals telewerk en afstand houden, ten volle in te zetten om de pandemie tegen te gaan. Dat is de enige manier waarop de continuïteit van de bedrijven gegarandeerd kan worden”, aldus professor Godderis in De Ochtend.