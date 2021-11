Waarom de omikronvariant niet ‘nu’ of ‘xi’ heet

Het woordenboek van deze pandemie is weer een term rijker. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de nieuwe variant ‘omikron’ gedoopt. Alweer een letter van het Griekse alfabet, maar wel niet de verwachte volgende in het rijtje. “Om stigmatisering te vermijden”, zo luidt het.

Alfa kenden we ooit als de Britse variant, Delta als de Indiase. De mutaties die nu in Zuid-Afrika zijn opgedoken krijgen het etiket ‘omikron’ mee. De Griekse letters maken het makkelijker praten dan de wetenschappelijke benaming - zoals deze B.1.1.529. “Het is een eenvoudige manier om zonder fouten de correcte variant te benoemen”, aldus de WHO.

En dus zitten we ondertussen al aan de vijftiende letter van het Griekse alfabet. Op dit moment zijn er nog zeven varianten die worden opgevolgd. Vijf daarvan zijn “zorgwekkend”: alfa, beta, gamma, delta en omikron. Lambda en mu worden gemonitord, maar zijn minder van belang. De varianten epsilon, zèta, èta, thèta, jota en kappa werden opgemerkt maar werden al snel weer overheerst door andere varianten.

Populaire familienaam

Maar de letters nu en xi werden nu gewoon overgeslagen. Reden daarvoor is dat nu “te verwarrend” zou zijn, en kan klinken als het woordje “new”. Xi is dan weer een in China erg vaak voorkomende familienaam, denk maar aan president Xi Jinping.

In wetenschappelijke publicaties blijft men bij de officiële benaming met letters en cijfers, omdat die ook veel informatie over de aard van de variant bevatten. Maar de keuze om daarbuiten geen geografische benamingen meer te gebruiken is een bewuste strategie van de WHO.

Donald Trump spreekt al lang over het Wuhan-virus in plaats van over corona, anderen houden vast aan benamingen als “Indiase variant”. Maar dat is “stigmatiserend en discriminerend” tegenover de plek waar een variant voor het eerst wordt ontdekt, aldus de WHO. Zulke geografische benamingen waren in het verleden ook niet altijd even accuraat. De Spaanse griep zou bijvoorbeeld niet uit Spanje afstammen, maar eerder uit de VS.

Nu maar hopen dat we nooit aan omega geraken.