Aanhoudende regen leidt tot wateroverlast in West-Vlaanderen: meerdere straten blank, bewoners vragen zandzakken om huizen te beschermen

Het water staat de Westhoek stilaan aan de lippen: ondergelopen wegen worden plaatselijk afgesloten en inwoners vragen zandzakjes om hun huizen te beschermen. Door gladde wegen waren er ook enkele ongevallen. Ook elders in de provincie is er wateroverlast. Het noodnummer 1722 is geactiveerd.

Beken en grachten in de Westhoek lopen vol, en over, door de onophoudelijke regen. “Bepaalde woningen op het platteland kregen al water binnen, maar er zijn nog geen kritieke overstromingen die hele dorpskernen bedreigen”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Heel wat landelijke wegen zijn wel al overstroomd. Het is opletten geblazen wanneer je met de wagen door zulke straatjes moet, omdat de grachten niet meer zichtbaar zijn.”

Door bijkomende gladheid aan de kust begonnen verschillende wagens zelfs te slippen en belandden ze naast de weg. Het merendeel van de tientallen brandweerinterventies in de regio beperkt zich wel tot ondergelopen straten door grachten, die het water niet meer kunnen slikken.

Zandzakken

“In de regio rond Poperinge, Ieper, Lo-Reninge en Alveringem werden al straten afgesloten en zijn een aantal huizen beschermd met zandzakken voor het geval het water nog meer zou stijgen. Deze huizen blijven bereikbaar, maar er wordt de komende periode nog heel wat regen voorspeld”, aldus Louagie.

Onder meer de Kapellestraat bij Ieper is plaatselijk ondergelopen en tijdelijk afgesloten. “Op dit moment zijn in Ieper drie straten afgesloten. Voorlopig zorgt dat alleen lokaal voor kleine problemen”, zegt Stijn Fertin, hoofd van de Ieperse technische dienst. “Samen met de provincie doen we een inspectie. We zijn waakzaam, want er mag niet veel meer bijkomen.”

Ook bij brandweerzone 1 in het noorden van de provincie kwamen er heel wat oproepen binnen voor wateroverlast. Vooral in de regio rond Gistel liepen heel wat kelders onder water en stonden straten blank. In de rest van de provincie viel het al bij al mee. De brandweer van zone Fluvia kreeg een achttal oproepen, in de zone Midwest kregen ze amper vier telefoontjes voor wateroverlast.

Noodnummer geactiveerd

Omdat ook in andere delen van het land hevige regenval voorspel wordt, heeft het KMI code geel afgekondigd tot maandagochtend en het noodnummer 1722 geactiveerd. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket op www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, benadrukt de overheidsdienst. “Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar je kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn”, aldus de FOD Binnenlandse Zaken.

“Gebruik bij voorkeur het e-loket. Hierdoor vermijd je dat je misschien lang aan de lijn moet blijven voordat je een operator aan de lijn krijgt. Een aanvraag via het e-loket wordt door de brandweer op dezelfde manier afgehandeld als een oproep naar 1722. Je zal dus niet sneller geholpen worden als je naar 1722 belt”, klinkt het nog.