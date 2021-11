Marc Van Ranst: “Binnen een à twee weken kennen we werkzaamheid van vaccins tegen omikron”

Op dit moment is het nog koffiedik kijken hoe goed de bestaande vaccins werken tegen de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. Het leidt wereldwijd tot ongerustheid, temeer omdat ook nog niet duidelijk is hoe ziekteverwekkend de variant is.

Marc Van Ranst maakt zich sterk dat er binnen een à twee weken resultaat kan zijn over de werkzaamheid van de vaccins. “In ons labo in Leuven hebben we dit nog niet kunnen onderzoeken. Het staal dat we hebben onderzocht (het enige bekende geval tot nu toe in België, nvdr.) is niet vers genoeg om verder onderzoek op te doen. Andere landen en farmaceutische bedrijven zijn hier wel naarstig naar op zoek: ik geloof dat we snel meer zullen weten.”

Ondertussen vindt de viroloog het verstandig dat er reisbeperkingen zijn opgelegd voor de zuidelijke landen in Afrika. “We gaan uit van het worst case scenario. Als blijkt dat de variant minder ziekteverwekkend is, mag er ook niet gewacht worden om de beperkingen weer op te heffen.”

Supporter

De omikronvariant lijkt in Zuid-Afrika tot nu toe enkel voor milde symptomen te zorgen. Dat maakte een Zuid-Afrikaanse arts zondag bekend. “Maar het is nog te vroeg om daar grote uitspraken over te doen”, zegt de KU Leuven-viroloog. “Die resultaten gaan vooral over de jongere bevolking. De omikronvariant heeft nog geen oudere mensen bereikt. Het wordt afwachten welke symptomen zij zullen creëren. Als zou blijken dat de variant erg besmettelijk is maar tegelijk weinig ziekmakend, dan zou dat erg positief zijn. Het zou betekenen dat het de deltavariant zou kunnen verdringen. Daar supporter ik voor.”

Van Ranst laat ook nog weten dat er op dit moment geen nieuwe besmettingen met de omikronvariant bekend zijn in België.